Во Франции 160 тыс. человек вышли на митинги

Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков.

Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД республики.

По информации министерства, в этот день во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты".