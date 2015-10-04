​Во Франции 12 человек утонули во время наводнения

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Жертвами наводнения во Франции стали 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, спасатели и местные власти сообщали ранее о четырех жертвах.

Пять человек, предположительно, погибли в своих машинах, когда автомобили застряли в затопленном туннеле.

"Три человека погибли в результате затопления дома престарелых неподалеку от города Антиб, еще один человек погиб в Канне", - говорится в сообщении.

"Река Браг вышла из берегов, районы близ города Антиб сильно затоплены, - приводит агентство слова представителя пожарной службы. - Задействованы два спасательных вертолета".

Мэр Канна объявил в городе чрезвычайное положение.