​Во Флориде обстрелян школьный автобус

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Во американском штате Флорида в городе Джексонвиль неизвестные обстреляли школьный автобус с детьми.

Как передает Report, об этом пишет газета The Florida Times-Union.

При обстреле легко ранены 14-летняя и 15-летняя девочки, их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что автобус развозил детей по домам, в момент обстрела в нем находилось 30 школьников из разных учебных учреждений.

Полиция ищет двоих подозреваемых.

Ранее сообщалось о стрельбе около Калифорнийского университета.