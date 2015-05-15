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    ​Во Флориде обстрелян школьный автобус

    При обстреле легко ранены 14-летняя и 15-летняя девочки

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Во американском штате Флорида в городе Джексонвиль неизвестные обстреляли школьный автобус с детьми.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Florida Times-Union.

    При обстреле легко ранены 14-летняя и 15-летняя девочки, их жизням ничего не угрожает.

    Отмечается, что автобус развозил детей по домам, в момент обстрела в нем находилось 30 школьников из разных учебных учреждений.

    Полиция ищет двоих подозреваемых.

    Ранее сообщалось о стрельбе около Калифорнийского университета.

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