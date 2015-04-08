ВМС Турции начали масштабные учения в Черном море

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Турции приступили к крупномасштабным учениям "Морская звезда" в Черном море с участием не менее 16 боевых кораблей и судов обеспечения, а также двух подводных лодок и морской авиации, сообщает Report со ссылкой на портал Bosphorus Naval News.

В настоящий момент в акватории Черного моря находится еще один корабль НАТО - американский эсминец управления ракетным оружием "Джейсон Данхем".

"Согласно данным с сайта ВМС Турции, в учениях примут участие следующие силы: шесть фрегатов, три корвета, пять боевых катеров, две подводные лодки, семь судов обеспечения, два патрульных катера, три морских патрульных самолета, семь самолетов, а также корабли и авиация береговой охраны", - говорится в сообщении.

Учения "Морская звезда" продлятся до 16 апреля. В рамках учений корабли ВМС Турции 11 апреля посетят несколько городов, расположенных на берегу Черного моря.





