Власти Южной Кореи согласовали рекордный бюджет на 2022 год

Правительство Республики Корея и правящая Демократическая партия "Тобуро" согласовали крупнейший в истории страны государственный бюджет на 2022 год в объеме 605 трлн вон (518,7 млрд долларов США). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ж

Правительство Республики Корея и правящая Демократическая партия "Тобуро" согласовали крупнейший в истории страны государственный бюджет на 2022 год в объеме 605 трлн вон (518,7 млрд долларов США). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Сеуле глава партийного комитета по политике Пак Ван Чжу.

"Правительство и правящая партия считают необходимым выделить достаточные средства для окончательной победы над пандемией и скорейшего восстановления национальной экономики", - подчеркнул политик.

По его словам, в бюджет следующего года включены дополнительные 1,8 трлн вон (1,54 млрд долларов США) на выплаты компенсаций пострадавшим от экономических последствий пандемии представителям малого бизнеса. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на создание инфраструктуры для борьбы с распространением инфекционных заболеваний, в том числе общенациональной логистической сети для транспортировки и хранения вакцин.