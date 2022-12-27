Власти Южной Кореи разослали сообщения о замеченных БПЛА

Власти южнокорейского города Инчхон разослали согражданам сообщения с предупреждением, что в районе острова Сонмодо были замечены беспилотники.

Власти южнокорейского города Инчхон разослали согражданам сообщения с предупреждением, что в районе острова Сонмодо были замечены беспилотники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник информировало агентство Yonhap.

"Просим сограждан проявлять осторожность в связи с тем, что в районе острова Сонмодо уезда Канхва замечены беспилотники", - цитирует агентство сообщение властей.

Как указывает агентство, о беспилотнике властям города Инчхон сообщил Корпус морской пехоты Республики Корея. Его представители заметили, что летательный аппарат появился и исчез в районе 13:30 по местному времени. Сообщения были разосланы около 15:00.