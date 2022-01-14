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Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса

Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса Власти Уганды вынуждены уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna, так как срок их годности истек.
Другие страны
14 января 2022 г. 18:21
Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса

Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna, так как срок их годности истек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг.

"Вакцина Moderna хранится при низких температурах, и ее нужно размораживать перед применением, - приводит слова министра в пятницу угандийский новостной портал "Найл пост ньюз". - Партия Moderna в объеме 500 тыс. доз была направлена недавно в район Ачоле, где ее разморозили, но смогли в течение следующих 30 дней использовать лишь 100 тыс. доз. Остальные пропали из-за превышения срока нахождения в размороженном состоянии".

Уганда к настоящему моменту получила более 34 млн доз вакцин от COVID-19, из них использовано 12,2 млн.

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