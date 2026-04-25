    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Власти США разрешили Венесуэле оплатить юридические услуги для Мадуро

    Власти США разрешили Венесуэле оплатить юридические услуги для Мадуро

    США предоставили правительству Венесуэлы возможность оплачивать юридическую защиту президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

    Как сообщает Report, cоответствующая информация содержится в документе, опубликованном в электронной системе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

    "Стороны совместно информируют суд о том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило обновленные лицензии, связанные с предоставлением юридических услуг Николасу Мадуро и Силии Флорес. Данные лицензии позволяют адвокатам защиты принимать оплату от венесуэльского правительства на определtнных условиях, - говорится в обращении, направленном судье Элвину Хеллерстайну.

    На основании этого решения адвокаты Мадуро отозвали ранее поданные ходатайства, в которых требовали прекратить судебное преследование венесуэльского лидера ввиду отсутствия возможности оплачивать работу защитников. Кроме того, обе стороны обратились с просьбой назначить очередное слушание по делу в двухмесячный срок.

    Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

    Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

    Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

    ABŞ Venesuelaya Maduro üçün hüquqi xidmətlərin haqqını ödəməyə icazə verib

