Власти США разрешили Венесуэле оплатить юридические услуги для Мадуро

США предоставили правительству Венесуэлы возможность оплачивать юридическую защиту президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Как сообщает Report, cоответствующая информация содержится в документе, опубликованном в электронной системе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

"Стороны совместно информируют суд о том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило обновленные лицензии, связанные с предоставлением юридических услуг Николасу Мадуро и Силии Флорес. Данные лицензии позволяют адвокатам защиты принимать оплату от венесуэльского правительства на определtнных условиях, - говорится в обращении, направленном судье Элвину Хеллерстайну.

На основании этого решения адвокаты Мадуро отозвали ранее поданные ходатайства, в которых требовали прекратить судебное преследование венесуэльского лидера ввиду отсутствия возможности оплачивать работу защитников. Кроме того, обе стороны обратились с просьбой назначить очередное слушание по делу в двухмесячный срок.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.