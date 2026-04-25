    ABŞ Venesuelaya Maduro üçün hüquqi xidmətlərin haqqını ödəməyə icazə verib

    ABŞ Venesuela hökumətinə Bolivar Respublikasının keçmiş prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı Siliya Floresin hüquqi müdafiəsinin haqqını ödəmək imkanı verib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq məlumat Nyu-York ştatının Cənub Dairəsi Federal Məhkəməsinin elektron sistemində dərc olunmuş sənəddə yer alıb.

    "Tərəflər müştərək olaraq məhkəməyə məlumat verirlər ki, Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi Nikolas Maduro və Siliya Floresə hüquqi xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı yenilənmiş lisenziyalar buraxıb. Bu lisenziyalar müdafiə vəkillərinə müəyyən şərtlər daxilində Venesuela hökumətindən ödəniş qəbul etməyə imkan verir, - hakim Elvin Hellerstayna göndərilmiş müraciətdə deyilir.

    Bu qərar əsasında Maduronun vəkilləri müdafiəçilərin işinin haqqını ödəmək imkanının olmaması səbəbindən Venesuela liderinin məhkəmə təqibinin dayandırılmasını tələb etdikləri və əvvəllər verdikləri vəsatətləri geri götürüblər. Bundan əlavə, hər iki tərəf iş üzrə növbəti dinləmənin iki ay müddətində təyin olunması xahişi ilə müraciət edib.

    Xatırladaq ki, yanvarın 3-də Amerika lideri Donald Tramp ABŞ-nin Venesuelaya genişmiqyaslı, uğurlu zərbə endirdiyini elan edib. O, Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro və həyat yoldaşı Siliya Floresin tutularaq Venesuela ərazisindən çıxarıldığını bildirib.

    İki gün sonra, 5 yanvarda Venesuela lideri və həyat yoldaşı ittiham irəli sürülmək üçün Nyu-York məhkəməsi qarşısına çıxarılıblar. O, məhkəmədə təqsirsiz olduğunu bildirib və hələ də ölkəsinin prezidenti olduğunu əlavə edib. ABŞ məhkəməsi konsulluq rəsmilərinin Venesuelaya səfər etməsinə icazə verməyə razı olub.

    Maduro və həyat yoldaşının ikinci məhkəmə iclası martın 26-da Nyu-York federal məhkəməsində hakim Elvin Hellerstaynın iştirakı ilə keçirilib.

    Власти США разрешили Венесуэле оплатить юридические услуги для Мадуро

    Son xəbərlər

    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:21

    Tramp Uitkoff və Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    20:03
    Video

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti