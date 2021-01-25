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Власти США хотят присутствия Нацгвардии в Вашингтоне из-за угроз законодателям

Власти США хотят присутствия Нацгвардии в Вашингтоне из-за угроз законодателям По данным спецслужб, в интернете появлялась информация о возможных нападениях на членов Конгресса по пути на работу и с нее
Другие страны
25 января 2021 г. 09:20
Власти США хотят присутствия Нацгвардии в Вашингтоне из-за угроз законодателям

Правоохранительные органы США настаивают, чтобы дополнительные подразделения Национальной гвардии остались в Вашингтоне на время процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По словам одного из чиновников, это связано с поступающими в адрес законодателей угрозами.

Угрозы того, что вооруженные протестующие вернутся, чтобы напасть на комплекс Конгресса, заставляют полицию Капитолия и других правоохранителей настаивать на сохранении присутствия тысяч военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне, пока в Сенате будет продвигаться вопрос импичмента Трампа.

По данным спецслужб, в интернете появлялась информация о возможных нападениях на членов Конгресса по пути на работу и с нее. Правоохранители начинают готовиться к возможному возвращению протестующих к 8 февраля, когда начнется процесс импичмента.

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