Власти Нью-Дели запретили массовые собрания после беспорядков

Власти индийской столицы запретили все массовые мероприятия и собрания в северо-восточном округе Нью-Дели, где накануне прошли массовые беспорядки и протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данная мера принята для того, чтобы предотвратить возможные новые выступления.

Повышенные меры безопасности приняты и в других районах города. Усиленные наряды полиции дежурят на перекрестках и площадях. Полицейские выборочно досматривают автомобили, проверяют документы.

Накануне толпа из порядка двух тысяч протестующих начала столкновения с полицией в районе Силампур на северо-востоке Нью-Дели. Толпа протестующих пыталась пройти в центр города, но была остановлена полицейскими. Протестующие начали забрасывать правоохранителей камнями и палками, в ответ полиция использовала дубинки и слезоточивый газ. Толпа громила автомобили, разгромлен полицейский пост.

Отметим, что это был уже второй случай массовых столкновений участников протестных акций с полицейскими в Нью-Дели за последние дни. В конце прошлой недели прошли выступления студентов, сопровождавшиеся столкновениями.

Отметим, что новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.