В Индии ограничили интернет и закрыли ряд вузов после беспорядков

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Правительство Индии приняло решение ограничить доступ в интернет жителям ряда регионов на севере и северо-востоке страны в связи с прошедшими в ночь на понедельник массовыми беспорядками вокруг новой версии закона о гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщает телеканал NDTV.

Согласно этой информации, ограничения затронули штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Ассам, а также Национальный столичный округ Дели, где уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вылившиеся накануне вечером в столкновения с полицией.

Также власти Индии приняли решение закрыть на три недели университеты, студенты которых после принятия новой версии закона о гражданстве участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.