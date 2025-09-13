Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

Власти Непала отменили комендантский час и запретительные постановления, введенные ранее на этой неделе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Himalayan Times.

Согласно информации, армия обеспечивала соблюдение ограничений до утра субботы, однако после их снятия общественный транспорт возобновил работу, а междугородние автобусы из Катманду отправились в разные регионы страны. В столице наблюдается большое скопление транспорта и людей.

Отмена ограничений последовала на следующий день после того, как бывший главный судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве временного премьер-министра Непала. Она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство.

Карки предстоит руководить временной администрацией, которой поручено провести парламентские выборы в течение шести месяцев и передать власть. По данным властей, ситуация с безопасностью в стране постепенно нормализуется.

Напомним, что протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились.