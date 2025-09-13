Nepalda komendant saatı və kütləvi toplantılara qadağa ləğv edilib
- 13 sentyabr, 2025
- 12:14
Nepal hökuməti bu həftənin əvvəlindən tətbiq edilən komendant saatı və qadağanedici göstərişləri ləğv edib.
Bu barədə "Report" "The Himalayan Times" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ordu məhdudiyyətləri şənbə günü səhərədək tətbiq edib, lakin onlar qaldırıldıqdan sonra ictimai nəqliyyat fəaliyyətini bərpa edib, şəhərlərarası avtobuslar isə Katmandudan ölkənin müxtəlif bölgələrinə yola düşüb. Paytaxtda nəqliyyatın və insanların böyük sıxlığı var.
Məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ölkənin keçmiş baş hakimi Suşila Karkinin Nepalın müvəqqəti Baş naziri kimi and içməsindən bir gün sonra baş verib. O, ölkə tarixində hökumətə rəhbərlik edən ilk qadın olub.
Karki altı ay ərzində parlament seçkilərinin keçirilməsi və hakimiyyətin təhvil verilməsi vəzifəsi daşıyan müvəqqəti administrasiyaya rəhbərlik edəcək. Hökumətin məlumatına görə, ölkədə təhlükəsizlik vəziyyəti tədricən normallaşır.
Xatırladaq ki, Nepalda etirazlar hakimiyyətin bütün sosial şəbəkələri bloklamaq qərarına görə başlamışdı. Etirazçılar hökuməti iqtisadi problemlərə və korrupsiyaya görə də tənqid edirdilər. Sentyabrın 9-da sosial şəbəkələrdən istifadəyə qoyulan qadağa aradan qaldırılsa da, etirazlar dayanmamışdı.