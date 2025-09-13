İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Nepalda komendant saatı və kütləvi toplantılara qadağa ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:14
    Nepalda komendant saatı və kütləvi toplantılara qadağa ləğv edilib

    Nepal hökuməti bu həftənin əvvəlindən tətbiq edilən komendant saatı və qadağanedici göstərişləri ləğv edib.

    Bu barədə "Report" "The Himalayan Times" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ordu məhdudiyyətləri şənbə günü səhərədək tətbiq edib, lakin onlar qaldırıldıqdan sonra ictimai nəqliyyat fəaliyyətini bərpa edib, şəhərlərarası avtobuslar isə Katmandudan ölkənin müxtəlif bölgələrinə yola düşüb. Paytaxtda nəqliyyatın və insanların böyük sıxlığı var.

    Məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ölkənin keçmiş baş hakimi Suşila Karkinin Nepalın müvəqqəti Baş naziri kimi and içməsindən bir gün sonra baş verib. O, ölkə tarixində hökumətə rəhbərlik edən ilk qadın olub.

    Karki altı ay ərzində parlament seçkilərinin keçirilməsi və hakimiyyətin təhvil verilməsi vəzifəsi daşıyan müvəqqəti administrasiyaya rəhbərlik edəcək. Hökumətin məlumatına görə, ölkədə təhlükəsizlik vəziyyəti tədricən normallaşır.

    Xatırladaq ki, Nepalda etirazlar hakimiyyətin bütün sosial şəbəkələri bloklamaq qərarına görə başlamışdı. Etirazçılar hökuməti iqtisadi problemlərə və korrupsiyaya görə də tənqid edirdilər. Sentyabrın 9-da sosial şəbəkələrdən istifadəyə qoyulan qadağa aradan qaldırılsa da, etirazlar dayanmamışdı.

    Nepal iğtişaşlar
    Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

    Son xəbərlər

    13:08

    Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşüb

    Komanda
    13:07

    Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:07

    Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb

    Digər ölkələr
    13:06

    "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    13:02

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:00
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:46

    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    12:43

    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:43

    Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti