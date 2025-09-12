Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

    Другие страны
    12 сентября, 2025
    19:26
    Экс-главу Верховного суда Непала Сушилу Карки назначили главой временного правительства страны.

    Как передает Report, об этом сообщают в пятницу индийские СМИ.

    73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые, по ее словам, должны состояться максимум через год.

    Она станет первой женщиной на посту главы правительства Непала.

    Карки возглавляла Верховный суд с 2016 по 2017 год, до этого работала адвокатом. Считается активным борцом с коррупцией.

    Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку на фоне масштабных протестов.

    Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. В результате протестов поколения Z 8–9 сентября погибло более 30 человек и более тысячи получили ранения.

