Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Экс-главу Верховного суда Непала Сушилу Карки назначили главой временного правительства страны.

Как передает Report, об этом сообщают в пятницу индийские СМИ.

73-летняя Карки будет возглавлять правительство до следующих выборов, которые, по ее словам, должны состояться максимум через год.

Она станет первой женщиной на посту главы правительства Непала.

Карки возглавляла Верховный суд с 2016 по 2017 год, до этого работала адвокатом. Считается активным борцом с коррупцией.

Прежний глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку на фоне масштабных протестов.

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. В результате протестов поколения Z 8–9 сентября погибло более 30 человек и более тысячи получили ранения.