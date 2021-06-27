Власти Малайзии объявили о решении продлить локдаун

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о решении продлить карантинные меры во избежание активного распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о решении продлить карантинные меры во избежание активного распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило малазийское информагентство Bernama.

Ранее планировалось, что локдаун будет отменен с понедельника, однако в минувшую субботу в стране было выявлено 5,8 тыс новых случаев заражения COVID-19. Яссин заявил, что рассматривать вопрос об отмене карантинных мер можно будет тогда, число заражений вирусом в сутки опустится ниже отметки в 4 тыс.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Малайзии было зарегистрировано 728 тыс 462 случая заражения COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались более 4,8 тыс человек.