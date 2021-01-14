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Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега

Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега Власти Мадрида оценили ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада почти в 1,4 миллиарда евро
Другие страны
14 января 2021 г. 17:35
Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега

Власти Мадрида оценили ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада почти в 1,4 миллиарда евро и просят правительство Испании объявить город зоной катастрофы.Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мерии Мадрида.

"На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 миллиарда евро", - заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда на пресс-конференции. Он пояснил, что "подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе".

Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого "есть обстоятельства", и сделать это как можно скорее.
По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, только зданиям нанесен ущерб на 29,75 миллиона евро. "Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде - это ситуация зоны катастрофы", - добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий.

При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти.
"В Мадриде выпало 1250 тонн снега, ... жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть", - заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло.
На настоящий момент в городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта "Барахас". Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты.
В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов. Снегопад, побивший рекорд 1971 года, полностью парализовал в выходные Мадрид.

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