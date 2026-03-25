Власти Израиля разрешили ЦАХАЛ призвать до 400 тыс. резервистов

Правительство Израиля разрешило Армии обороны (ЦАХАЛ) призвать до 400 тыс. резервистов на фоне военных действий против Ирана и "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Военные заявляют, что это не является фактическим числом резервистов, которых ЦАХАЛ будет призывать, а скорее "лимитом, обеспечивающим гибкость в соответствии с оперативными потребностями".

Предыдущий лимит составлял 280 тыс. резервистов и был утвержден в декабре 2025 года.