    Власти Израиля разрешили ЦАХАЛ призвать до 400 тыс. резервистов

    Правительство Израиля разрешило Армии обороны (ЦАХАЛ) призвать до 400 тыс. резервистов на фоне военных действий против Ирана и "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Военные заявляют, что это не является фактическим числом резервистов, которых ЦАХАЛ будет призывать, а скорее "лимитом, обеспечивающим гибкость в соответствии с оперативными потребностями".

    Предыдущий лимит составлял 280 тыс. резервистов и был утвержден в декабре 2025 года.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Призыв резервистов Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Радикальная группировка Хезболлах
