Власти Израиля разрешили ЦАХАЛ призвать до 400 тыс. резервистов
- 25 марта, 2026
- 16:01
Правительство Израиля разрешило Армии обороны (ЦАХАЛ) призвать до 400 тыс. резервистов на фоне военных действий против Ирана и "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Военные заявляют, что это не является фактическим числом резервистов, которых ЦАХАЛ будет призывать, а скорее "лимитом, обеспечивающим гибкость в соответствии с оперативными потребностями".
Предыдущий лимит составлял 280 тыс. резервистов и был утвержден в декабре 2025 года.
