Власти Греции обязали невакцинированных граждан тестироваться на COVID 1-2 раза в неделю

Власти Греции объявили об ужесточении мер в отношении невакцинированных жителей с целью стимулировать их сделать прививку

Власти Греции объявили об ужесточении мер в отношении невакцинированных жителей с целью стимулировать их сделать прививку, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас, непривитые работники государственного и частного секторов, в частности, будут обязаны сдавать каждую неделю по 1-2 теста на коронавирус и оплачивать их из собственных средств.

По его словам, это требование будет действовать "с 13 сентября 2021 года и по 31 марта следующего года". Стоимость теста, который нужно будет сдавать в частных медицинских центрах, снижена с 20 до 10 евро.

Невакцинированные работники, кроме работающих в сфере туризма, общественного питания и ряде других сфер, должны сдавать один экспресс-тест в неделю. Невакцинированные учителя, работники туристического сектора, предприятий общественного питания и задействованные в записи телепрограмм должны будут сдавать два экспресс-теста в неделю. Школьникам и студентам государство будет предоставлять бесплатно по два теста.

Путешественники должны будут сдавать в частных центрах экспресс-тест за 48 часов до поездки (на самолете, судне, поезде или междугороднем автобусе) стоимостью 10 евро за свой счет, сказал министр.

По его словам, с 13 сентября только вакцинированные и имеющие симптомы заболевания граждане смогут пройти бесплатный тест в государственных медицинских учреждениях. Невакцинированные жители должны будут обращаться за платным тестом в частные учреждения, сказал министр.