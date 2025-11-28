Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 18:58
Власти Гонконга выделят компенсации семьям погибших и пострадавшим при пожаре в жилом комплексе.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
По информации, семья каждого погибшего получит 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также господдержку для проведения похорон.
Каждый пострадавший в этом инциденте получит пособие в размере 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) в дополнение к обещанной ранее выплате в 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.).
Всем пострадавшим будет бесплатно предоставлено временное жилье.
Напомним, что, по последним данным, число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 128 человек, 76 человек, в том числе 11 пожарных, пострадали.
