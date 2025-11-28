Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.

    • 28 ноября, 2025
    • 18:58
    Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.

    Власти Гонконга выделят компенсации семьям погибших и пострадавшим при пожаре в жилом комплексе.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    По информации, семья каждого погибшего получит 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также господдержку для проведения похорон.

    Каждый пострадавший в этом инциденте получит пособие в размере 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) в дополнение к обещанной ранее выплате в 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.).

    Всем пострадавшим будет бесплатно предоставлено временное жилье.

    Напомним, что, по последним данным, число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 128 человек, 76 человек, в том числе 11 пожарных, пострадали.

    Hong Kong to pay families of fire victims HK$ 200,000 — about US $ 25,700

