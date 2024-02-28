Власти Гонконга выделят 140 млн долларов для привлечения туристов

Власти Гонконга намерены выделить 1,095 млрд гонконгских долларов (около 140,2 млн долларов США) на проведение различных мероприятий в целях привлечения в город туристов.

Власти Гонконга намерены выделить 1,095 млрд гонконгских долларов (около 140,2 млн долларов США) на проведение различных мероприятий в целях привлечения в город туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь по финансовым вопросам (министр) Гонконга Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете города.

Управление по развитию туризма Гонконга будет предлагать еще больше разнообразных мероприятий, рекламных акций, чтобы увеличить поток туристов в этот специальный административный район КНР, указал он.

Он подчеркнул, что в целях привлечения туристов необходимо задействовать весь потенциал визитной карточки города - гавани Виктория. Так, управление по развитию туризма обновит программу светомузыкального шоу гонконгских небоскребов "Симфония огней", которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, каждый месяц над гаванью Виктория планируется устраивать шоу дронов и салют.

Пол Чан также сообщил, что в первой половине этого года в Гонконге будет проведено свыше "80 мегасобытий различной направленности". Среди них крупные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, в частности международная выставка современного искусства Art Basel, фестиваль поп-культуры ComplexCon, международный турнир по гольфу LIV Golf и многие другие.