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Власти Гонконга выделят 140 млн долларов для привлечения туристов

Власти Гонконга выделят 140 млн долларов для привлечения туристов Власти Гонконга намерены выделить 1,095 млрд гонконгских долларов (около 140,2 млн долларов США) на проведение различных мероприятий в целях привлечения в город туристов.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 19:57
Власти Гонконга выделят 140 млн долларов для привлечения туристов

Власти Гонконга намерены выделить 1,095 млрд гонконгских долларов (около 140,2 млн долларов США) на проведение различных мероприятий в целях привлечения в город туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь по финансовым вопросам (министр) Гонконга Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете города.

Управление по развитию туризма Гонконга будет предлагать еще больше разнообразных мероприятий, рекламных акций, чтобы увеличить поток туристов в этот специальный административный район КНР, указал он.

Он подчеркнул, что в целях привлечения туристов необходимо задействовать весь потенциал визитной карточки города - гавани Виктория. Так, управление по развитию туризма обновит программу светомузыкального шоу гонконгских небоскребов "Симфония огней", которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, каждый месяц над гаванью Виктория планируется устраивать шоу дронов и салют.

Пол Чан также сообщил, что в первой половине этого года в Гонконге будет проведено свыше "80 мегасобытий различной направленности". Среди них крупные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, в частности международная выставка современного искусства Art Basel, фестиваль поп-культуры ComplexCon, международный турнир по гольфу LIV Golf и многие другие.

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