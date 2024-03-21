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Власти Финляндии хотят ускорить строительство заграждения на границе с РФ

Власти Финляндии хотят ускорить строительство заграждения на границе с РФ Правительство Финляндии планирует выделить в 2024 году дополнительно 74 млн евро, чтобы ускорить возведение заграждения на границе с Россией.
Другие страны
21 марта 2024 г. 19:20
Власти Финляндии хотят ускорить строительство заграждения на границе с РФ

Правительство Финляндии планирует выделить в 2024 году дополнительно 74 млн евро, чтобы ускорить возведение заграждения на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает портал Yle.

"В дополнительном бюджете правительство предлагает государству выделить на строительство забора на текущий год 74 миллиона евро. Увеличение будет осуществляться путем перевода на этот год денег, зарезервированных на 2025 год", - говорится в сообщении.

В общей сложности вдоль восточной границы протяженностью около 1300 км планируется построить забор высотой около 4 м и длиной в 200 км с колючей проволокой, в основном на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивается как наиболее высокий, отмечается в сообщении.

Пограничники не исключают, что участки забора будут построены и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы, сообщает Yle.

По информации портала, общая протяженность первой части ограждений, которые будут построены возле пограничных постов, составит 70 км. Строительство данной части ограждения должно быть завершено в период с 2024 по 2025 год, а весь забор - в 2026 году.

Общая стоимость заграждений оценивается в 380 млн евро.

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Версия на английском языке Finnish Interior Ministry to provide 74 mln euros to build fence on Russian border

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