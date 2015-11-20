​Власти Эквадора повысили уровень тревоги из-за вулкана

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Власти Эквадора повысили до высокого ("оранжевого") уровень тревоги из-за возросшей активности вулкана Ревентадор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, огненная гора расположена в 90 километрах к востоку от столицы страны Кито.

Ранее аналогичные меры были приняты в связи с ситуацией вокруг вулкана Тунгурауа. Он выбросил столб пепла высотой около 2,5 километра. Последствия извержения достигли 12 населенных пунктов.

"Оранжевый" (предпоследний) уровень тревоги означает, что местным властям предписано принять меры для защиты населения, проживающего в районе потенциального извержения. В случае максимальной опасности объявляется последний, "красный" уровень тревоги.