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    ​Власти Египта: Выживших в результате катастрофы российского самолета нет

    Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Никто из находившихся на борту российского лайнера, потерпевшего крушение в Египте, не выжил. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в субботу представители властей АРЕ.

    "Выживших в катастрофе российского самолета нет", - подтвердили власти.

    Родственники пассажиров разбившегося самолета уже в пятницу, возможно, отправятся к месту авиакатастрофы, сообщили источник в оперативном штабе, развернутом рядом с аэропортом Пулково.

    Ранее в аэропорте Шарм-эш-Шейха сообщили, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ. В то же время, Reuters со ссылкой на заявление египетского кабмина сообщает, что среди пассажиров было три гражданина Украины. 

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