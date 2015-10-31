​Власти Египта: Выживших в результате катастрофы российского самолета нет

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Никто из находившихся на борту российского лайнера, потерпевшего крушение в Египте, не выжил. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в субботу представители властей АРЕ.

"Выживших в катастрофе российского самолета нет", - подтвердили власти.

Родственники пассажиров разбившегося самолета уже в пятницу, возможно, отправятся к месту авиакатастрофы, сообщили источник в оперативном штабе, развернутом рядом с аэропортом Пулково.

Ранее в аэропорте Шарм-эш-Шейха сообщили, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ. В то же время, Reuters со ссылкой на заявление египетского кабмина сообщает, что среди пассажиров было три гражданина Украины.