Власти Египта сообщили о ликвидации 19 боевиков, причастных к нападению на автобус

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ МВД Египта объявило в воскресенье о ликвидации 19 боевиков, причастных к вооруженной атаке на автобус с христианами, жертвами которой стали семь человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Al Youm As Sabi. По данным министерства, экстремисты входили в состав террористической ячейки.

Как отмечается в распространенном МВД заявлении, эта террористическая сеть причастна к серии нападений, последним из которых стал обстрел автобуса с коптскими паломниками на юге страны в минувшую пятницу.