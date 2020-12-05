Власти Андорры отложили открытие горнолыжных курортов

Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января.

Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава правительства страны Хавьер Эспот.

"Это очень взвешенное решение и согласованное с сектором. Думаем, что оно лучшее, которое мы могли принять, как с санитарной точки зрения, так и экономической и социальной", — заявил он и добавил, что оно соотносится с аналогичными мерами, принятыми рядом других европейских стран.

Глава ассоциации Ski Andorra, объединяющей горнолыжные курорты Андорры, Франсеск Камп также назвал его "лучшим из возможных".

Отметим, что решение Андорра приняла после того, как испанское правительство ввело ограничение на передвижение между всеми автономными сообществами с 23 декабря по 6 января. А каталонские власти объявили, что не перейдут с понедельника на следующую стадию снятия карантинных мер, как было запланировано. Это означает, что передвижение между муниципалитетами Каталонии останется ограниченным.