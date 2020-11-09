Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, при этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский.

Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - отметил украинский лидер.