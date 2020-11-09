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Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Владимир Зеленский заразился коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.
Другие страны
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9 ноября 2020 г. 19:31
Владимир Зеленский заразился коронавирусом
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, при этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский.

Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - отметил украинский лидер.

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