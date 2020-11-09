Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.
Как передает Report, при этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский.
Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - отметил украинский лидер.