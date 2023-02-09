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Зеленский в Париже встретился с Макроном и Шольцем

Зеленский в Париже встретился с Макроном и Шольцем Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Орли в Париже.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 02:11
Зеленский в Париже встретился с Макроном и Шольцем

Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Как передает Report со ссылкой на BFM TV, лидеры государств приступили к пресс-конференции.

"Мы стоим на стороне Украины, твердо с решимостью сопровождать ее к победе", - сказал своему украинскому коллеге президент Франции, цитирует.

"Нам нужно оружие", - обратился к главам государств Владимир Зеленский во время встречи.

Эмманюэль Макрон ответил, что Франция и Европейский Союз хотят продолжать свои усилия по поставке оружия Украине.

01:08

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Орли в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает правительство Франции.

Отмечается, что Зеленский отправится в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Parisdə Makron və Şoltsla görüşüb

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