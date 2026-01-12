Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    12 января, 2026
    • 17:41
    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Суд в швейцарском кантоне Вале принял постановление о взятии под стражу на три месяца владельца бара в горнолыжном курорте Кран-Монтане Жака Моретти, где в результате пожара в новогоднюю ночь погибли 40 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает SRF News.

    Суд постановил, что Моретти будет содержаться под стражей в течение трех месяцев, но решение может быть пересмотрено, если будут приняты меры для уменьшения риска побега. Речь идет о внесении залога, но ее сумма не уточняется.

    В то же время жена Моретти, Джессика, совладелица бара, остается на свободе. Она должна носить электронный браслет и каждые три дня отмечаться в отделении полиции.

    Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. 2 января в полиции подтвердили смерть 40 человек и сообщили о 119 пострадавших. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

    İsveçrədə 40 nəfərin öldüyü barın sahibi həbs edilib

