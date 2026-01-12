İsveçrədə 40 nəfərin öldüyü barın sahibi həbs edilib
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 17:57
İsveçrənin Vale kantonunda məhkəmə Kran-Montanada Yeni il gecəsi baş verən yanğın nəticəsində 40 nəfərin həlak olduğu barın sahibi Jak Morettinin üç ay müddətinə həbs edilməsi haqqında qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SRF News" məlumat yayıb.
Məhkəmə Morettinin üç ay müddətinə həbsdə saxlanılmasına qərar verib, lakin qaçış riskini azaltmaq üçün tədbirlərin görüləcəyi təqdirdə qərara yenidən baxıla bilər. Söhbət girov müqabilində azadlığa buraxılmadan gedir, lakin onun məbləği açıqlanmır.
Eyni zamanda, Morettinin həyat yoldaşı, barın şəriki Cessika azadlıqdadır. O, elektron qolbaq taxmalı və hər üç gündən bir polis bölməsinə gəlməlidir.
Son xəbərlər
18:22
Foto
Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşübFərdi
18:21
"Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzubFutbol
18:16
Gürcüstanda Azərbaycan icması üçün təhsil imkanları genişləndirilirElm və təhsil
18:14
Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıqRegion
18:04
Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildiribDigər ölkələr
18:02
Azərbaycan və İordaniya mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:00
Riad Qasımov: "Paytaxtın memarlıq mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet olaraq qalacaq"İnfrastruktur
17:59
Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota veribRegion
17:57