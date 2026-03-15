SEPAH İsrail HHQ-nin komandanlıq mərkəzlərinə "Səccil" raketləri ilə zərbə endirib
- 15 mart, 2026
- 18:24
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 54-cü dalğası çərçivəsində İsrail istiqamətinə "Səccil" ortamənzilli raketlərini atıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
"Bu gün ağır, sürətli və iki mərhələli "Səccil" raketləri İsrailin hava əməliyyatları komandanlıq mərkəzləri istiqamətində buraxılıb", - o yazıb.
Bundan əvvəl "The Times of Israel" qəzeti günün başlanğıcından bəri İran tərəfindən yeddinci raket atəşi barədə məlumat vermişdi. Fövqəladə hallar xidmətlərinin məlumatına görə, son hücum nəticəsində Bney-Brak və Ramat-Qan şəhərlərində daha iki nəfər yaralanıb.
Qeyd edək ki, "Səccil" bərk yanacaqla işləyən raketdir və müxtəlif modifikasiyalarda 2,5 min km-ə qədər məsafədəki hədəfləri vura bilir.