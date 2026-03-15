КСИР ударил ракетами "Саджил" по командным центрам ВВС Израиля
В регионе
- 15 марта, 2026
- 18:04
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в сторону Израиля твердотопливные среднедальние ракеты "Саджил" в рамках 54-й волны операции "Правдивое обещание-4".
Как передает Report, об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсети Х.
"Сегодня тяжелые, быстрые и двухступенчатые ракеты "Саджил" были запущены в направлении командных центров воздушных операций... Израиля", - написал он.
Ранее The Times of Israel сообщило о седьмом с начала суток ракетном обстреле со стороны Ирана. По данным экстренных служб, в результате последней атаки пострадали еще два человека в Бней-Браке и Рамат-Гане.
"Саджил" - это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.
Последние новости
18:48
"Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голомФутбол
18:38
Канада и Северная Европа договорились наращивать оборонное производствоДругие страны
18:23
В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации исламаВнешняя политика
18:17
Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человекДругие страны
18:11
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 18 человек- ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
17:52
Фото
Граждане Казахстана активно голосуют в БакуВ регионе
17:33
Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 70% - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
17:30