КСИР ударил ракетами "Саджил" по командным центрам ВВС Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в сторону Израиля твердотопливные среднедальние ракеты "Саджил" в рамках 54-й волны операции "Правдивое обещание-4".

Как передает Report, об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсети Х.

"Сегодня тяжелые, быстрые и двухступенчатые ракеты "Саджил" были запущены в направлении командных центров воздушных операций... Израиля", - написал он.

Ранее The Times of Israel сообщило о седьмом с начала суток ракетном обстреле со стороны Ирана. По данным экстренных служб, в результате последней атаки пострадали еще два человека в Бней-Браке и Рамат-Гане.

"Саджил" - это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.