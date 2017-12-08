ВКС РФ уничтожили за неделю более 1,3 тыс. объектов боевиков в Сирии

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю совершили около 550 вылетов в Сирии, в ходе которых уничтожили более 1,3 тыс. объектов международных террористических группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликованы в пятницу в инфографике Минобороны РФ, размещенной в газете "Красная звезда".

Согласно данным военного ведомства, разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за неделю вели 24 летательных аппарата, на перехват было выполнено пять вылетов.

Также по данным Минобороны РФ, российские специалисты за неделю совершили одну международную инспекцию на территории Греции в рамках Договора по открытому небу.