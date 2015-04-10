Вирус в Японии украл со счетов пользователей 24 млн. долларов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Более 82 тыс. персональных компьютеров в Японии заражены вирусом нового типа, который при введении логина при проведении банковских операций через интернет дает команду автоматически перевести средства владельца на другие счета. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило столичное полицейское управление Японии.

Относительно 44 тыс. компьютеров полиция обратилась к нескольким сотням провайдеров в Японии с просьбой оказать содействие в борьбе с вирусом. По поводу оставшихся 38 тыс. существует серьезное опасение, что они были заражены из-за границы, и полиция начала расследование совместно с Интерполом.

"Всего за прошлый год были выявлены 1 876 случаев несанкционированного перевода средств со счета владельца на другие счета при проведении банковских операций в интернете. Общая сумма ущерба составила 2,90 млрд. иен (около 24 млн. долларов), что стало исторически рекордной суммой", — говорится в сообщении полиции.