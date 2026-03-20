Виктор Орбан: Поставки энергоресурсов из Азербайджана очень важны для Венгрии

Поставки энергоресурсов из Азербайджана имеют большое значение для Венгрии на фоне перебоев с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" и общей нестабильности на мировом энергетическом рынке.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я недавно беседовал с президентом Азербайджана. У меня есть прямые контакты со всеми лидерами региона - с ОАЭ, Катаром, а также с Азербайджаном, и мы продолжаем сотрудничать", - отметил он.

По словам Орбана, партнеры Венгрии в регионе оказывают реальную поддержку в сложившихся условиях.

"Они не просто добры и любезны. Они проявляют настоящую братскую поддержку. Поэтому мы это очень ценим", - подчеркнул премьер.

Отметим, что Венгрия получает из Азербайджана как нефть, так и газ. Кроме того, венгерские компании MOL и MVM владеют долями в нефтяном блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в Каспийском море.