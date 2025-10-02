Орбан перебил Туска на саммите ЕПС: Евросоюз сильнее России, он не должен бояться Москвы

Европейский Союз не должен бояться России, поскольку он экономически сильнее.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Мы сильнее России. Давайте проведем некоторое сравнение и сделаем выводы исходя из фактов: население ЕС более 400 млн человек, против российских 130 млн. Посмотрите на наши показатели ВВП и сравните их с Россией. Почему мы боимся? Мы сильнее. Вопрос заключается в том, хватит ли нам лидерства встать вместе и вместе защищать наши интересы", - сказал Орбан, перебив при этом беседу премьера Польши Дональда Туска с журналистами.

Продолжив беседу Туск отметил: "Думаю, всем понятно, на чьей стороне Виктор Орбан - к сожалению. Но это нам не помешало провести нормальный разговор. Я стараюсь в цивилизованной форме вести диалог с нашими партнерами в Европе и умею сдерживать эмоции".