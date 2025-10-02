İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Baş nazir: Avropa İttifaqı Rusiyadan güclüdür, o, Moskvadan qorxmamalıdır

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:10
    Baş nazir: Avropa İttifaqı Rusiyadan güclüdür, o, Moskvadan qorxmamalıdır
    Viktor Orban

    Avropa İttifaqı (Aİ) iqtisadi cəhətdən daha güclü olduğu üçün Rusiyadan qorxmamalıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl bildirib.

    "Biz Rusiyadan güclüyük. Gəlin müqayisə aparaq və faktlardan çıxış edərək nəticə çıxaraq: Rusiyanın 130 milyon əhalisinə qarşı Aİ-nin əhalisi 400 milyondan çoxdur. ÜDM göstəricilərimizə baxın və onları Rusiya ilə müqayisə edin. Biz niyə qorxuruq? Biz daha güclüyük. Məsələ bundadır ki, maraqlarımızı birlikdə qorumaq üçün kifayət qədər liderlik edə biləcəyikmi", - V.Orban Polşanın Baş naziri Donald Tuskun jurnalistlərlə söhbətini kəsərək bildirib.

    D.Tusk söhbəti davam etdirərək qeyd edib: "Düşünürəm ki, Viktor Orbanın kimin tərəfində olduğu hamıya aydındır - təəssüf ki. Ancaq bu, bizə normal söhbət aparmağa mane olmadı. Mən Avropadakı tərəfdaşlarımızla sivil formada dialoq qurmağa çalışıram və emosiyalarımı cilovlamağı bacarıram".

    Viktor Orban Avropa İttifaqı Avropa Siyasi Birliyi Kopenhagen
    Орбан перебил Туска на саммите ЕПС: Евросоюз сильнее России, он не должен бояться Москвы

    Son xəbərlər

    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polisi əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti