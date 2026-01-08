İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirilib

    Biznes
    • 08 yanvar, 2026
    • 17:31
    Zabrat maşınqayırma zavodu özəlləşdirilib

    Bakının Sabunçu rayonundakı "Zabrat maşınqayırma zavodu" ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin satışı ilə əlaqədar investisiya müsabiqəsinə yekun vurulub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, daha əlverişli şərtlər təklif etmiş "ZMZ Metal" MMC müsabiqənin qalibi elan olunub, onunla alqı-satqı müqaviləsi imzalanıb.

    Müqaviləyə əsasən, investor maliyyə-iqtisadi və sosial öhdəliklərlə yanaşı, dövlət büdcəsinə 3 milyon manat köçürmək, habelə 2 il ərzində müəssisədə 7,5 milyon manatlıq İnvestisiya Proqramı icra etmək öhdəlikləri götürüb. İnvestisiya Proqramı çərçivəsində müxtəlif növ mexaniki konstruksiyaların və quraşdırma prosesində istifadə olunan detalların istehsalının təşkil edilməsi, müəssisədə ekoloji təmiz isti sinkləmə sexinin və müvafiq qurğuların quraşdırılması, yeni avadanlıqların alınması, mövcud avandanlıqların təmiri, yeni tikililərin inşası, nəqliyyat vasitələri və texnikaların alınması, infrastrukturun (elektrik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya) təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    İnvestisiya qoyuluşları nəticəsində müəssisədə 100 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır.

    Zabrat Maşınqayırma zavodu investisiya müsabiqəsi

    Son xəbərlər

    18:18

    Tramp ölkəsini "faydasız" qurumlardan çıxarır - Bakının illərdir dediklərini Vaşinqton da təsdiqlədi - ŞƏRH

    Analitika
    18:13

    Bakıda telefonu oğurlayıb mobil tətbiqə müdaxilə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:58

    Almaniyada yaşayış evində partlayış olub, üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:52

    AGF rəsmisi: "Azərbaycan çempionatının nüfuzunun yüksəldilməsi strateji istiqamətlərdən biridir"

    Fərdi
    17:47

    Azərbaycan Güləş Federasiyasının əsas hədəfi olimpiadaya lisenziyalar qazanmaqdır

    Fərdi
    17:43
    Foto

    Azərbaycan İsraillə süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    17:40

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Ukraynaya 75 milyon avro kredit ayırıb

    Region
    17:39

    Fərid Qayıbov: "Güləş Azərbaycan üçün vacib idman növüdür"

    Fərdi
    17:36

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından şabalıd idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti