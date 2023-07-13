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Вьетнам утвердил совместный с США проект создания терминала по приему СПГ на 1,3 млрд долларов

Вьетнам утвердил совместный с США проект создания терминала по приему СПГ на 1,3 млрд долларов Власти южной вьетнамской провинции Биньтхуан утвердили крупный совместный с Соединенными Штатами проект создания терминала по приему и хранению сжиженного газа (СПГ) стоимостью 1,3 млрд долларов.
Другие страны
13 июля 2023 г. 20:20
Вьетнам утвердил совместный с США проект создания терминала по приему СПГ на 1,3 млрд долларов

Власти южной вьетнамской провинции Биньтхуан утвердили крупный совместный с Соединенными Штатами проект создания терминала по приему и хранению сжиженного газа (СПГ) стоимостью 1,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Народный комитет (администрация) провинции Биньтхуан принял решение об одобрении инвестиций в проект терминала-хранилища СПГ Son My. Ожидается, что проект, реализуемый общими усилиями вьетнамской госкомпании PVGas и американской корпорации AES, будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Строительством и последующей эксплуатацией портового терминала займется учрежденное PVGas и AES СП Son My LNG port warehouse limited company.

Договоренность о сотрудничестве между PVGas и AES стала частью пакета соглашений в сфере энергетики стоимостью свыше 6 млрд долларов, заключенных Вьетнамом и США в ходе прошедшего в октябре 2020 года в Ханое Индо-Тихоокеанского делового форума.

В соответствии с ним, к 2030 году будет реализован еще один крупный совместный вьетнамско-американский проект в сфере газовой энергетики в центральной провинции Куангчи. Вьетнамская компания BB Group и американская Quantum Group будут взаимодействовать в создании комплекса газовой промышленности, включающего завод по переработке природного газа, завод по производству СПГ, береговые и плавучие хранилища, а также морской порт. Объем инвестиций, который вложит американская компания в этот проект, оценивается в 5,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке 1.3-billion-USD LNG terminal warehouse project gets greenlight in Vietnam

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