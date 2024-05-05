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СМИ: Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США

СМИ: Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.
Другие страны
5 мая 2024 г. 07:46
СМИ: Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США

Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

В сообщении говорится, что девять военнослужащих Южной Кореи примут участие в онлайн учениях Cyber Flag, которые пройдут в американском штате Вирджиния. Эти онлайн-учения призваны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.

Как отмечает агентство, с 2011 года Киберкомандование США ежегодно проводит эти учения с целью повышения готовности Вашингтона, его союзников и стран-партнеров к борьбе с угрозами безопасности в онлайн-пространстве.

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