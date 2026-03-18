Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство Лариджани

    18 марта, 2026
    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

    "Глубоко скорблю о смерти Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности и представителя верховного лидера в этом совете. Он был умным, преданным своему делу человеком. Убийство такой фигуры, несомненно, свидетельствует о масштабе его значимости и ненависти к нему противников. Каждая кровь имеет свою цену, которую убийцы мучеников вскоре должны будут заплатить", - сказал он.

    Отметим, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Али Лариджани был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля. Позднее информацию о его убийстве подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Müctəba Xamenei Laricaninin qətlinin qisasının alınacağına söz verib
