Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Кац заявил о ликвидации главы разведки Ирана Исмаила Хатиба

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации главы разведывательного ведомства Ирана Исмаила Хатиба.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на The Times of Israel.

    По словам Каца, Хатиб был убит в результате израильского удара по Тегерану прошлой ночью.

    Глава ведомства добавил, что в течение дня "ожидаются значительные неожиданности на всех аренах", что приведет к усилению боевых действий против Ирана и "Хезболлы" в Ливане.

    Кац также отметил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он уполномочил Армию обороны Израиля действовать по ликвидации любого высокопоставленного иранского чиновника "без необходимости получения дополнительного разрешения".

    Ранее сообщалось, что глава иранской разведки Исмаил Хатиб предположительно входил в число целей последних израильских ударов, нанесенных по Тегерану.

    Kats: İranın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri İsmayıl Xətib öldürülüb
    Katz says Iran's intelligence minister Khatib killed in strike
    Ты - Король

