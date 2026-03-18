    Исмаил Хатиб мог стать целью ночных атак Израиля

    Глава разведывательного ведомства Ирана Исмаил Хатиб предположительно входил в число целей последних израильских ударов, нанесенных по Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Iran International со ссылкой на источники.

    "Одной из целей ночных атак на Тегеран был министр разведки Исмаил Хатиб. Его судьба остается неизвестной", - говорится в сообщении издания.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Исмаил Хатиб
    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub
