İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub
Region
- 18 mart, 2026
- 12:45
İranın kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri İsmayıl Xətibin İsrailin Tehrana endirdiyi son zərbələrin hədəflərindən biri olduğu ehtimal edilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Iran International" nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri kəşfiyyat naziri İsmayıl Xətib olub. Onun taleyi naməlum olaraq qalır", - nəşrin məlumatında bildirilir.
Son xəbərlər
12:56
Rusiya Xarkov, Xerson və Sumını bombalayıb, 13 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
12:52
AYNA: Daha 7 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
12:45
İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olubRegion
12:41
İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülübDigər ölkələr
12:40
Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidirİncəsənət
12:40
İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"Futbol
12:39
Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçibMaliyyə
12:38
Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçirMaliyyə
12:37