Верховная рада Украины официально объявила Россию страной-агрессором

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россию впервые назовут "страной-агрессором" на уровне законодательства Украины.

Как передает Report, об этом в понедельник, 28 августа, сообщила Ирина Луценко — представитель президента Петра Порошенко в парламенте.

В эфире украинского "Пятого канала" Луценко отметила, что впервые на законодательном уровне будет введено понятие страны-агрессора в отношении России.

Также в документе присутствует прямая отсылка к статье №51 Устава ООН, сообщает ТАСС. Это означает, что Украина имеет право обороняться. Луценко отметила, что этот факт позволит сохранить существующий формат поддержки со стороны Международного валютного фонда.

По словам Ирины Луценко, документ доработан и практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью. По этому законопроекту были проведены консультации с представителями "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) и с Соединенными Штатами Америки.