Вэнс уверен в победе Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 17:11
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранит свою должность по итогам парламентских выборов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.
"Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества", - сказал Вэнс.
При этом вице-президент США выразил готовность дальше сотрудничать с властями Венгрии независимо от того, кто одержит победу на выборах.
Отметим, что парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
