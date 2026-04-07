    Вэнс уверен в победе Орбана на парламентских выборах в Венгрии

    • 07 апреля, 2026
    • 17:11
    Вэнс уверен в победе Орбана на парламентских выборах в Венгрии

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранит свою должность по итогам парламентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

    "Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества", - сказал Вэнс.

    При этом вице-президент США выразил готовность дальше сотрудничать с властями Венгрии независимо от того, кто одержит победу на выборах.

    Отметим, что парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

    Виктор Орбан Джей Ди Вэнс Парламентские выборы Венгрия Соединенные Штаты Америки (США)
