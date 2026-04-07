    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın parlament seçkilərinin nəticələrinə əsasən vəzifəsini qoruyub saxlayacağına əminliyini ifadə edib.

    "Report"un xarici mediaya istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu Budapeştdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Qələbəni Viktor Orban qazanacaq, buna və müsbət əməkdaşlığımızın davam etdiriləcəyinə əminəm", - Vens deyib.

    Bununla yanaşı, ABŞ-nin Vitse-prezidenti seçkilərdə kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq Macarıstan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.

    Viktor Orban Macarıstan Cey Di Vens Parlament seçkiləri
    Вэнс уверен в победе Орбана на парламентских выборах в Венгрии

