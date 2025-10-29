Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вэнс: США выплатят зарплаты военнослужащим, несмотря на шатдаун

    29 октября, 2025
    01:46
    Вэнс: США выплатят зарплаты военнослужащим, несмотря на шатдаун

    Администрация США сможет выплатить зарплаты части военнослужащих уже 31 октября, несмотря на приостановку финансирования работы федерального правительства,

    Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после обеда с сенаторами-республиканцами в Вашингтоне.

    "Мы считаем, что сможем продолжить выплачивать зарплату военнослужащим в пятницу. К сожалению, мы не сможем выплатить зарплату всем, потому что демократы поставили нас в очень затруднительное положение", - отметил он.

    Издание напоминает, что в начале октября Пентагон выплатил зарплату военнослужащим, находящимся на действительной службе, за счет средств, выделенных на научные исследования и разработки. На этот раз Вэнс не уточнил, из каких источников планируется финансирование выплат.

