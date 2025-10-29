ABŞ-nin vitse-prezidenti: Şatdauna baxmayaraq hərbi qulluqçulara maaş veriləcək
- 29 oktyabr, 2025
- 03:21
ABŞ administrasiyası federal hökumətin maliyyələşdirilməsinin dayanmasına baxmayaraq, oktyabrın 31-də bəzi hərbi qulluqçulara maaş ödəyə biləcək.
"Report"un "Politico"ya istinadən məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Jey Di Vens bu açıqlamanı Vaşinqtonda respublikaçı senatorlarla nahar etdikdən sonra verib.
"Hesab edirik ki, cümə günü hərbi qulluqçulara maaş ödəməyə davam edə biləcəyik. Təəssüf ki, demokratlar bizi çox çətin vəziyyətə saldıqları üçün hamıya maaş verə bilməyəcəyik", - o qeyd edib.
Nəşr xatırladıb ki, Pentaqon oktyabrın əvvəlində tədqiqat və inkişaf üçün ayrılmış vəsaitlərdən istifadə edərək xidmətdə olan hərbi qulluqçulara maaş ödəyib. Vens su dəfə ödənişlər üçün planlaşdırılan maliyyələşdirmə mənbələrini açıqlamayıb.
