Вэнс: США не будут бить по инфраструктуре Ирана до конца ультиматума Трампа
- 07 апреля, 2026
- 17:10
США не будут наносить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана до истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят никакого предложения. Но президент Трамп дал им время до вторника, до восьми часов вечера", - сказал он.
Отметим, что ранее сегодня Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.
