Вэнс: США не будут бить по инфраструктуре Ирана до конца ультиматума Трампа

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 17:10
    США не будут наносить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана до истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    "Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят никакого предложения. Но президент Трамп дал им время до вторника, до восьми часов вечера", - сказал он.

    Отметим, что ранее сегодня Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Джей Ди Вэнс Дональд Трамп
    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Последние новости

    17:56

    Другие страны
    17:50

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Финансы
    17:46

    Другие страны
    17:40

    Другие страны
    17:38

    Финансы
    17:31
    Фото

    Здоровье
    17:30

    В регионе
    17:23
    Фото

    Внутренняя политика
    Лента новостей