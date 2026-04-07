Вэнс: США не будут бить по инфраструктуре Ирана до конца ультиматума Трампа

США не будут наносить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана до истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят никакого предложения. Но президент Трамп дал им время до вторника, до восьми часов вечера", - сказал он.

Отметим, что ранее сегодня Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.